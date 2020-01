Paragon ID a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 29,5 ME au T2

(Boursier.com) — Au 2ème trimestre de son exercice 2019/20, Paragon ID a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 29,5 ME, en progression de +17% par rapport au 2ème trimestre 2018/19 (+18% à taux de change constants).

Au cours du trimestre écoulé, Paragon ID a acquis la société Thames Card Technology, qui a renforcé l'activité Paiement du groupe, en particulier sur le marché de la carte à puce au Royaume-Uni. À périmètre constant, la croissance trimestrielle s'est établie à +6% (+7% à taux de change constants).

Sur l'ensemble du 1er semestre 2019/20, le chiffre d'affaires consolidé de Paragon ID s'est élevé à 56,3 ME, en progression de +12% (+11% à taux de change constants). À périmètre constant, la croissance organique ressort à +7% (+7% à taux de change constants).

En intégrant la performance de Thames Card Technology, la croissance organique totale1 s'établit même à +8%, conforme à l'ambition de Paragon ID de tendre vers une croissance organique à deux chiffres.

Fort développement de l'activité Paiement et progression des activités au Royaume-Uni

À mi-exercice, il convient de souligner la performance de la nouvelle activité Paiement, qui a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 4,7 ME (nul au 1er semestre 2018/19), portée par les redevances sur les contrats de licences des technologies d'AmaTech et par l'acquisition de Thames Card Technology (2 mois consolidés).

Les activités historiques du groupe (eID, Transport & Smart Cities et Traçabilité) sont en progression semestrielle de +3%, avec notamment une progression à deux chiffres de l'activité Transport sur le semestre.

Par zones géographiques, le semestre est marqué par le fort développement des activités au Royaume-Uni (30% du chiffre d'affaires du 1er semestre), qui a bénéficié de la croissance des activités historiques et de l'apport de Thames Card Technology. La zone EMEA (Europe Middle East & Africa) représente 54% de l'activité semestrielle et les Etats-Unis 16%.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, a commenté :

"La performance du 1er semestre 2019/20 est en phase avec les objectifs stratégiques que nous nous sommes fixés. Le fort développement de l'activité Paiement constitue un levier majeur de croissance pour le groupe et tous les indicateurs confirment le bien-fondé de l'acquisition de Thames Card Technology qui est en croissance et qui délivre la profitabilité escomptée. La croissance organique de +7% à taux de change constants au 2ème trimestre, malgré de légers retards dans certains projets, nous conforte dans la réalisation de nos objectifs pour le 1er semestre, et plus largement sur l'ensemble de l'exercice."

Confirmation des objectifs 2019/20 : croissance soutenue et nouvelle amélioration de la rentabilité

Dans le sillage du début de l'exercice, le 2ème trimestre est marqué par une croissance soutenue de l'activité du groupe, avec notamment le poids croissant de la nouvelle activité Paiement.

A l'issue du 1er semestre 2019/20, Paragon ID s'inscrit en avance sur son plan de marche annuel visant délivrer une croissance soutenue du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice et d'améliorer la rentabilité.

A moyen terme, le groupe vise une croissance de son activité à deux chiffres assortie d'une marge d'EBITDA également à deux chiffres.

Agenda financier de l'exercice 2019/20

Résultats semestriels 2019/20 : 30 mars

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019/20 : 28 avril

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019/20 : 23 juillet

Résultats annuels 2019/20 : 27 octobre.