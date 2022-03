Paragon ID a enregistré un EBITDA de 3,9 ME au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021/22, Paragon ID a enregistré un EBITDA de 3,9 ME, en progression de 12% par rapport au 1er semestre 2020/21. Les dotations nettes aux amortissements et dépréciations ont augmenté à 4,7 ME au 1er semestre 2021/22 (vs. 4,1 ME au 1er semestre 2020/21) du fait de l'augmentation des dépenses d'investissement, notamment pour l'acquisition de nouveaux équipements industriels et des croissances externes réalisées depuis 18 mois.

Les autres produits et charges non courants sont en nette diminution, à -0,7 ME, contre -1,7 ME un an plus tôt. La charge non courante sur le semestre résulte d'une interprétation technique de certaines clauses liées à une acquisition.

Le résultat financier, constitué des charges d'intérêts de la dette financière et d'affacturage, s'élève à -1 ME au 1er semestre 2021/22. Au final, le résultat net s'établit -2,5 ME au 1er semestre 2020/21, contre -2,7 ME un an plus tôt.

Les acquisitions et les dépenses d'investissement du 1er semestre ont entraîné un accroissement de 7 ME des actifs non courants au 31 décembre 2021.

Le fort rebond de la croissance et la consolidation de trois nouvelles sociétés par rapport au 1er semestre 2020/21 ont entraîné une augmentation du besoin en fonds de roulement. Les difficultés d'approvisionnement et l'augmentation des coûts des composants clés, dont les puces électroniques nécessaires à la fabrication des inlays RFID, les papiers et les adhésifs ont entraîné un accroissement des stocks afin de répondre aux besoins des clients.

Augmentation de la dette pour accompagner la croissance et financer les acquisitions

Le cash-flow d'exploitation s'est établi à +1,2 ME, malgré une augmentation de 2,1 ME du besoin en fonds de roulement. Les dépenses d'investissement (CAPEX) de 5,4 ME ont conduit à enregistrer un free cash-flow de -4,2 ME.

Les versements relatifs aux acquisitions de Security Label Gmbh et des actifs d'EDM se sont élevés à 3,9 ME. L'augmentation de la dette nette a été financée par le recours à de nouveaux emprunts souscrits par le Groupe Paragon, à un prêt garanti par l'Etat dans le cadre du mécanisme de Prêt Participatif de Relance pour 3,7 ME, et à la trésorerie disponible.

En janvier 2022, Paragon ID a obtenu un financement long terme supplémentaire d'un montant de 5 ME, sous la forme d'un Prêt Vert de Bpifrance, pour accompagner le développement de solutions et de services plus écologiques et plus durables.

Confirmation de l'objectif de croissance à deux chiffres du revenu annuel en 2021/22

Comme annoncé fin janvier, Paragon ID s'est fixé pour objectif de réaliser une croissance significative, à deux chiffres, sur l'ensemble de l'exercice 2021/22.

Au regard de la visibilité sur les commandes, des niveaux de stocks et des calendriers de livraisons, le groupe confirme cet objectif, à la condition toutefois que les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement ne se détériorent pas davantage. Ces tensions sur les chaînes d'approvisionnement constituent un risque pour l'activité de l'entreprise à court et moyen terme. Outre les pénuries sur les puces et les composants électroniques, les approvisionnements en papier, adhésifs et autres matières premières connaissent également des perturbations. L'inflation des coûts de tous ces composants matériels constitue un défi permanent pour l'entreprise.

S'agissant du conflit en Ukraine, il est aujourd'hui trop tôt pour évaluer les perturbations potentielles et les impacts indirects sur les coûts. Aucune incidence n'a été constatée dans les comptes semestriels au 31 décembre 2021.

Agenda financier 2022

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021/22 27 avril 2022

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021/22 26 juillet 2022

Résultats annuels 2021/22 25 octobre 2022.