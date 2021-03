Panasonic s'offrirait l'Américain Blue Yonder pour 6,5 Mds$

Crédit photo © Panasonic

(Boursier.com) — Panasonic serait sur le point de s'offrir la société de logiciels et de conseils Blue Yonder pour 700 milliards de yens (6,5 milliards de dollars). Blue Yonder, fondé en 1985, utilise l'intelligence artificielle pour prédire la demande de produits et compte parmi ses clients Unilever et Walmart. Le 'Nikkei', à l'origine de l'information, rappelle que le groupe nippon a acquis 20% de Blue Yonder l'année dernière pour 86 MdsY.