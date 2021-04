Panasonic s'offre Blue Yonder pour plus de 7 milliards de dollars

(Boursier.com) — Panasonic va débourser 7,1 milliards de dollars pour racheter les 80% qu'il ne détient pas encore dans Blue Yonder, spécialiste américain des logiciels de gestion des chaînes d'approvisionnement pour l'industrie. Cette annonce intervient moins d'un an après l'acquisition par le géant nippon d'une participation minoritaire dans Blue Yonder pour 800 millions de dollars. L'opération du jour valorise Blue Yonder 8,5 milliards de dollars, dette comprise. Elle devrait être finalisée d'ici la fin de l'année. La transaction sera financée à hauteur de 50% en cash, l'autre moitié provenant d'un crédit-relais.

Blue Yonder, fondée en 1985 et anciennement connue sous le nom de JDA Software. fabrique des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement et utilise l'intelligence artificielle pour prévoir la demande de produits. Son chiffre d'affaires s'est élevé à plus d'un milliard de dollars l'année dernière. Elle compte Best Buy, Coca-Cola. et Walmart parmi ses plus de 3.000 clients dans le monde.