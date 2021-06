Panasonic empoche des milliards de dollars en vendant ses actions Tesla

(Boursier.com) — Les dirigeants de Panasonic ont flairé le bon coup. Le groupe japonais a cédé la totalité de la participation qu'il détenait dans Tesla lors de son exercice fiscal clos fin mars dernier. Une opération qui lui a rapporté environ 400 milliards de yens, soit 3,6 milliards de dollars ! Il faut dire qu'entre mars 2020 et mars 2021, l'action du constructeur de voitures électriques a plus que quintuplé... Panasonic avait acheté 1,4 million d'actions Tesla à 21,15 dollars pièce en 2010 pour environ 30 millions de dollars. Cette participation valait 730 millions de dollars à la fin du mois de mars 2020.

Cette cession s'inscrit dans le cadre d'une révision de la politique de Panasonic en matière de participations croisées, conformément aux directives du code de gouvernance d'entreprise, et n'aura aucune incidence sur la relation ou le partenariat de la société avec Tesla, a déclaré à la presse la porte-parole de Panasonic, Yayoi Watanabe, ajoutant que la firme nippone avait informé Tesla de la transaction. Le produit de l'opération sera utilisé pour investir dans la croissance future, a-t-elle souligné.

Panasonic, sous la direction de son nouveau président-directeur général, Yuki Kusumi, s'est lancé dans une mission de deux ans visant à produire davantage de batteries pour Tesla et à libérer des milliards de dollars pour investir dans de nouveaux domaines de croissance en rendant l'entreprise plus efficace. Une meilleure efficacité dans des opérations telles que la fabrication augmentera la capacité de Panasonic à générer des liquidités, ce qui permettra de libérer des centaines de milliards de yens pour de nouvelles initiatives, y compris des fusions et des acquisitions, a déclaré M. Kusumi, qui a officiellement pris la tête de l'entreprise japonaise de 103 ans jeudi, dans une interview accordée à 'Bloomberg'.

Panasonic fait partie des plus anciens fournisseurs de batteries de Tesla et les deux entreprises ont investi des milliards de dollars dans une gigantesque usine dans le Nevada. Le groupe asiatique, qui cherche à diversifier sa base de clients, a également conclu un partenariat en matière de batteries avec Toyota Motor. Le marché mondial des batteries pour véhicules électriques devrait atteindre 35,4 milliards de dollars en 2023.