Palo Alto Networks va flamber à Wall Street

(Boursier.com) — Palo Alto Networks bondissait de plus de 11% vendredi soir à Wall Street. Le géant californien de la sécurité informatique, qui vient de faire son entrée sur le S&P 500, avait inquiété les marchés en programmant sa publication financière un vendredi soir, fait extrêmement rare pour une société américaine cotée. La firme de cybersécurité n'a finalement pas déçu, tablant sur des facturations supérieures aux attentes pour l'année et dissipant les craintes de ralentissement. Pour le quatrième trimestre fiscal juste clos, Palo Alto a affiché des revenus de 1,95 milliard de dollars, proches des attentes du consensus, contre 1,55 milliard un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,44$, contre 1,28$ de consensus et 80 cents un an plus tôt.

Nikesh Arora, directeur général de la firme, s'est excusé à propos du timing de la publication, affirmant que Palo Alto désirait ainsi donner suffisamment de temps pour des conversations en tête-à-tête avec des analystes avant une conférence débutant le dimanche. Pour l'exercice, les facturations sont désormais attendues entre 10,9 et 11 milliards de dollars, contre 10,8 milliards de consensus.