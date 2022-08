Palo Alto Networks s'envole après les comptes

(Boursier.com) — Palo Alto Networks, le groupe californien spécialiste des services réseaux, grimpe de 8% avant bourse à Wall Street. Le groupe a amplement rassuré par ses derniers comptes, dépassant les attentes de marché pour le quatrième trimestre fiscal. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,39$, contre un consensus de 2,28$ et un niveau de 1,6$ un an plus tôt. Les revenus trimestriels ont totalisé 1,55 milliard de dollars, sur cette période close en juillet, dépassant le consensus. Un an plus tôt, les revenus étaient de 1,22 milliard. Le groupe de cybersécurité se démarque donc encore, affichant une croissance de 27% des revenus trimestriels et une expansion annuelle de 29%. Les facturations sur le trimestre ont progressé de 44% à 2,7 milliards de dollars, ce qui marque une accélération. Le conseil d'administration a approuvé pour sa part un "split" du titre par trois.

Pour le premier trimestre fiscal, les revenus sont anticipés entre 1,535 et 1,555 milliard, en augmentation de 23 à 25%. Le bpa ajusté est attendu entre 2,03 et 2,06$. Sur l'exercice, les ventes sont anticipées entre 6,85 et 6,9 milliards et le bpa ajusté est attendu entre 9,4 et 9,5$. Le bénéfice net GAAP est espéré positif.