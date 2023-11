Palo Alto Networks retombe à Wall Street

(Boursier.com) — Palo Alto Networks corrigeait de 6% après bourse hier soir à Wall Street. Le géant californien de la sécurité informatique, qui vient de faire son entrée sur le S&P 500, a affiché sur le trimestre clos des résultats supérieurs aux attentes de marché, mais ses prévisions ont quelque peu déçu. La firme de cybersécurité a dévoilé pour son premier trimestre fiscal juste clos des revenus de 1,9 milliard de dollars, en croissance de 20% en glissement annuel, contre 1,82 milliard de consensus. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,38$, contre 1,16$ de consensus de place et 83 cents un an avant. La prudence domine toutefois concernant les perspectives, le groupe de Nikesh Arora tablant, pour son deuxième trimestre, sur des facturations allant de 2,335 à 2,385 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 2,43 milliards. Les revenus sont anticipés entre 1,955 et 1,985 milliard sur la période, en augmentation de 18 à 20%. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 1,29 et 1,31$.

Pour l'exercice, le groupe prévoit des facturations allant de 10,7 à 10,8 milliards, des revenus logés entre 8,15 et 8,2 milliards de dollars, et un bénéfice ajusté par action allant de 5,40 à 5,53$. La marge ajustée de free cash flow est anticipée entre 37 et 38%.