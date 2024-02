Palo Alto Networks plonge à Wall Street

(Boursier.com) — Palo Alto Networks corrigeait de... 21% après bourse hier soir à Wall Street. Le géant californien de la sécurité informatique, désormais membre du S&P 500, a affiché sur le trimestre clos des résultats supérieurs aux attentes de marché, mais ses prévisions ont été ajustées en baisse. La firme de cybersécurité a dévoilé pour son deuxième trimestre fiscal juste clos des revenus de 1,98 milliard de dollars, en croissance de 19% en glissement annuel, contre 1,97 milliard de consensus. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,46$, contre 1,30$ de consensus de place et 1,05$ un an avant. La prudence domine toutefois concernant les perspectives, le groupe de Nikesh Arora tablant, pour son troisième trimestre, sur des revenus allant de 1,95 à 1,98 milliard de dollars, à comparer à un consensus de 2,04 milliards. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 1,24 et 1,26$, contre 1,29$ de consensus sur le trimestre.

Pour l'exercice, le groupe prévoit des revenus allant de 7,95 à 8 milliards et un bénéfice ajusté par action allant de 5,45 à 5,55$. Le groupe envisageait auparavant des revenus allant jusqu'à 8,2 milliards, ce qui correspondait au consensus.