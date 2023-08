Palo Alto Networks : mais pourquoi ?

(Boursier.com) — Palo Alto Networks, le géant californien de la sécurité informatique, qui vient de faire son entrée sur le S&P 500, interpelle les marchés. Fait extrêmement rare pour une société américaine cotée, Palo Alto a choisi de publier ses résultats financiers du quatrième trimestre fiscal un vendredi soir, après la clôture ! Le titre s'affiche encore en hausse de près de 50% cette année, mais Bloomberg relève qu'il a corrigé de 18% depuis l'annonce du timing de la publication, qui semble avoir fait peur. Le récent avertissement du comparable Fortinet explique sans doute aussi en partie la sous-performance des derniers jours. Le titre avait atteint fin juin ses sommets historiques sur les 250$. La tendance devrait être encore très volatile ce jour, en attendant la publication, qui sera accompagnée d'une revue stratégique et de nouveaux objectifs financiers de moyen terme.

Stifel Nicolaus, cité par Bloomberg, pense que l'explication la plus probable de ce timing exceptionnel de publication serait "un rapport trimestriel mitigé" ou des prévisions moyennes, mais l'intermédiaire n'exclut pas non plus l'hypothèse d'une annonce qui prend un peu de temps à digérer - une opération de fusion & acquisition ou un changement de dirigeant.