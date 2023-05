Palo Alto Networks grimpe à Wall Street, prévisions rehaussées

(Boursier.com) — Palo Alto Networks, le géant californien de la sécurité informatique, a dépassé les attentes de marché pour son troisième trimestre fiscal. Le groupe a dévoilé hier soir un bénéfice ajusté par action de 1,1$, à comparer à un consensus de 0,92$ et un niveau de 0,60$ un an avant. Les revenus ont été de 1,72 milliard de dollars, contre 1,39 milliard un an plus tôt. Le groupe, qui compte parmi ses plus grands clients Accenture ou Salesforce, a donc profité de dépenses de cybersécurité résilientes. Il envisage désormais un bénéfice ajusté 2023 allant de 4,25 à 4,29$, soit une révision en forte hausse de la guidance. Palo Alto Networks a également rehaussé le bas de fourchette de sa guidance annuelle de revenus, envisageant désormais des revenus allant de 6,88 à 6,91 milliards de dollars. Pour son quatrième trimestre fiscal, il table ainsi sur des revenus de 1,94 à 1,97 milliard de dollars.