Palo Alto Networks grimpe à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Palo Alto Networks, le groupe californien spécialiste des services réseaux, grimpe avant bourse à Wall Street. Le groupe a rassuré par ses derniers comptes, dépassant les attentes de marché pour le premier trimestre fiscal juste clos. Le bénéfice ajusté par action a été de 0,83$, contre un consensus de 0,68$ et un niveau de 0,55$ un an plus tôt. Les revenus trimestriels ont totalisé 1,56 milliard de dollars, sur cette période close en octobre, dépassant le consensus d'environ 1%. Un an plus tôt, les revenus étaient de 1,25 milliard. Le groupe de cybersécurité se démarque donc encore, affichant une croissance de 24% des revenus trimestriels. Palo Alto a confirmé ses prévisions de revenus du deuxième trimestre fiscal et relevé sa guidance de profits.