Palo Alto Networks flambe après les comptes

(Boursier.com) — Palo Alto Networks, le groupe californien spécialiste des services réseaux, grimpait de 11% après bourse à Wall Street hier soir. Le groupe a amplement rassuré par ses derniers comptes, dépassant les attentes de marché pour le troisième trimestre fiscal. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,79$, contre un consensus de 1,67$ et un niveau de 1,38$ un an plus tôt. Les revenus trimestriels ont totalisé 1,39 milliard de dollars, sur cette période close en avril, dépassant le consensus de 2%. Un an plus tôt, les revenus étaient de 1,07 milliard. Mieux encore, le groupe de cybersécurité vient de relever pour la troisième fois consécutive sa guidance annuelle. Pour le quatrième trimestre fiscal, les facturations sont attendues entre 2,32 et 2,35 milliards, en augmentation de 24 à 26%. Les revenus sont prévus entre 1,53 et 1,55 milliard, soit une augmentation de 25 à 27%. Le bénéfice ajusté dilué par action est anticipé entre 2,26 et 2,29$.