Palo Alto Networks dope ses prévisions de profits

(Boursier.com) — Palo Alto Networks, la société californienne de cybersécurité, a relevé hier soir ses prévisions de bénéfices annuels et a déclaré qu'elle contrôlerait les coûts en limitant les effectifs. Les résultats d'hier soir ont conforté l'idée que les dépenses en cybersécurité étaient essentielles pour les entreprises et gouvernements qui étendent leur présence numérique, malgré un environnement économique perturbé. "Nous avons toujours affirmé que nous nous attendions à ce que la cybersécurité soit résiliente, et nous continuons d'en voir la preuve", a déclaré le directeur général Nikesh Arora. "Nous pensons que nous remplissons désormais les critères d'inclusion dans le S&P 500", s'est félicité pour sa part le directeur financier Dipak Golechha. Pour l'année, le bénéfice net ajusté est attendu désormais entre 3,97 et 4,03$ par action. Sur le deuxième trimestre fiscal juste clos, les revenus ont augmenté de 26% à 1,7 milliard de dollars, dépassant les attentes. Hors éléments, la société a réalisé un bénéfice net par action de 1,05$, lui aussi supérieur aux attentes des analystes. Palo Alto Networks a également annoncé son troisième bénéfice trimestriel consécutif sur une base GAAP.