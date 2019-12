Palmarès 2019 : Apple, meilleure performance du Dow Jones

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au palmarès 2019 de l'indice Dow Jones, l'action Apple pointe en tête avec un gain de 85% (au 30 décembre), contre une progression de 22% pour l'indice des 30 plus fortes capitalisation mondiales. La firme à la pomme est suivie d'assez loin par Microsoft, qui gagne 55% et par la banque JP Morgan Chase (+42%).

A près de 292$ par action le lundi 30 décembre, Apple termine l'année à des sommets historiques, et le géant américain des smartphones affiche une capitalisation boursière de 1.290 milliards de dollars. Le groupe basé à Cupertino, en Californie, s'est cependant récemment fait ravir la place de première capitalisation mondiale par le mastodonte saoudien du pétrole Saudi Aramco, qui s'est introduit en Bourse le 11 décembre avec une valorisation supérieure à 1.600 milliards de dollars.

Pourtant, le flottant d'Aramco (la part du capital cotée en Bourse) étant réduit pour l'instant à 1,5%, Apple reste de loin l'action la plus liquide la planète, avec la quasi-totalité de son capital échangeable en Bourse.

L'année 2019 sera la meilleure pour l'action Apple depuis 10 ans, après une envolée de 150% en 2009, au moment du rebond des marchés au sortir de la grande crise financière des crédits subprime.

2019 avait pourtant mal commencé pour la firme à la pomme, qui avait émis le 2 janvier un avertissement sur ses résultats de son 1er trimestre fiscal, victime d'une baisse des ventes d'iPhones, qui restent sa principale source de revenu et de profits. La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine a fait craindre un boycott des produits Apple en Chine et la montée des taxes sur l'importation aux Etats-Unis des produits d'Apple fabriqués en Chine. Ces menaces ne se sont cependant pas concrétisées plus tard dans l'année : les ventes d'iPhones ont mieux résisté que prévu, et le dernier-né, l'iPhone 11, lancé en septembre, a rencontré un succès supérieur aux attentes des analystes.

La vidéo en streaming soutient le titre, en attendant la 5G

Par ailleurs, le titre a été porté au second semestre par le lancement du service de vidéo en streaming, AppleTV+, qui contribue à la stratégie de diversification des sources de profits d'Apple vers les services (jeux, vidéos, musique, paiements mobiles...), en s'appuyant sur sa base installée de smartphones.

Pour 2020, les analystes financiers restent majoritairement acheteurs de l'action Apple, tablant sur de bonnes vente de fins d'année 2019, et au-delà, sur des annonces concernant les premiers téléphones 5G du groupe, qui devraient marquer un saut technologique plus important que les précédents lancements.

Selon les chiffres du site 'marketwatch' (groupe Dow Jones), 28 brokers conseillent d'acheter l'action Apple, 14 sont neutres et 7 préconisent de vendre. Un bémol cependant : l'objectif de cours moyen des analystes est actuellement à... 268$, ce qui implique une baisse du cours de l'ordre de 8% par rapport au niveau actuel. En d'autres termes, il semblerait bien que les professionnels attendent un repli pour se positionner...