Palantir s'envole, le "big data" fait rêver les hedge funds

(Boursier.com) — L 'action de Palantir Technologies, le spécialiste américain des logiciels de "big data", s'est envolé mercredi de 21,9% à 29,05$ à Wall Street. Son cours a désormais été multiplié par 4 par rapport au prix de référence de son introduction en Bourse, il y a moins de 2 mois, le 30 septembre dernier, à 7,25$.

Le titre Palantir a notamment flambé depuis le 17 novembre, suite à la révélation que deux fonds spéculatifs avaient acquis des parts importantes de la société, dont Point72 Asset Management (29,9 millions d'actions, soit 2,6% du capital) et Anchorage Capital Group (3 millions de titres, soit 0,3% du capital).

Quelques jours plus tôt, on apprenait que le fonds de Daniel Loeb, Third Point, détenait 2,4 millions de titres et que le fonds de George Soros avait acquis 18,5 millions de titres (1,6% du capital), bien que ce dernier a précisé mardi sur la chaîne 'CNN' avoir déjà vendu ses parts en raison d'un désaccord sur les activités du groupe.

Les investisseurs ont aussi apprécié la semaine dernière la publication des premiers résultats trimestriels de Palantir en tant que société cotée. La compagnie a certes publié une perte nette de 853,3 millions de dollars (contre -144,1 M$ un an plus tôt), mais la plus grande partie de cette perte (847 M$) est liée à la distribution de stock-options aux dirigeants et au personnel.

Le coronavirus a créé "d'énormes opportunités"

Les revenus trimestriels ont dépassé les attentes, à 289 M$ (+52% sur un an) contre 279,4 M$ de consensus, et la direction s'est montrée optimiste pour l'exercice, relevant sa prévision de chiffre d'affaires annuel dans la fourchette de 1,07 à 1,072 milliard de dollars (+44% par rapport à 2019). Le directeur général de Palantir, Shyam Sankar, a estimé que la pandémie de Covid-19 "a créé d'énormes opportunités pour nous", notamment pour aider le gouvernement dans le suivi des données cliniques, et pour préparer la distribution du vaccin contre le Covid-19.

Fondé par l'entrepreneur Peter Thiel (qui détient 11,1% du capital du groupe), Palantir fournit des logiciels et des services d'analyse de données pour aider les agences gouvernementales (CIA, NSA...) et les grandes entreprises à traiter de grandes quantités d'informations. Une activité discrète qui lui vaut d'être régulièrement accusée de surveillance de masse et critiquée pour ses liens étroits avec les forces de l'ordre.