Palantir s'envole en bourse avec IBM

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Palantir Technologies flambe de 13% à Wall Street sur les 38$, pour une capitalisation de 72 milliards de dollars, alors que le groupe vient de s'associer avec IBM dans le cadre d'un partenariat étendant la portée de la force de vente de Palantir et facilitant l'usage des solutions d'intelligence artificielle d'IBM. Palantir, concepteur de logiciels d'analyse de données, dont le titre a déjà quadruplé à Wall Street depuis septembre et ses débuts sur le NYSE, va donc bénéficier d'une équipe commerciale de plus de 2.500 personnes. Le groupe de Denver poursuit donc sur sa lancée boursière à Wall Street.