Palantir s'enflamme à Wall Street

(Boursier.com) — Palantir Technologies, groupe software américain, dont les logiciels équipent notamment les services US de renseignement, bondissait de plus de 20% après la clôture à Wall Street hier soir, sur des prévisions et résultats solides. Le management, surfant sur la vague de l'IA, évoque par ailleurs une demande sans précédent pour son nouvel outil d'intelligence artificielle. Palantir a affiché un bénéfice inattendu sur le premier trimestre fiscal, et l'année 2023 pourrait être son premier exercice rentable. Alex Karp, directeur général de l'affaire, a par ailleurs insisté hier soir sur la thématique de l'IA, ce qui a enthousiasmé les marchés. Selon Karp, la stratégie de Palantir est tout simplement de "prendre tout le marché", en s'appuyant sur son "software unique". La première version de la plateforme IA du groupe sera mise à disposition d'une sélection de clients ce mois.

Le groupe a affiché au premier trimestre fiscal un bénéfice d'un cent par titre, alors que le consensus était d'un cent de perte par action. Les revenus des activités gouvernementales sur la période ont augmenté de 20% à 289 millions de dollars, contre 286 millions de consensus. Les revenus trimestriels totaux ont progressé de 18% à 525 millions de dollars, contre 506 millions de consensus. Pour l'année 2023, le groupe table sur un bénéfice ajusté des opérations allant de 506 à 556 millions de dollars, ce qui dépasserait également le consensus.