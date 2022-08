Palantir replonge après son avertissement

(Boursier.com) — Palantir dévisse de 15% avant bourse à Wall Street, sous les 10$, alors que le groupe vient de réduire ses anticipations de revenus, du fait de l'incertitude sur le timing des contrats gouvernementaux. Le concepteur américain de logiciels d'analyse de données indique que la taille des contrats et l'approvisionnement gouvernemental les rendent imprévisibles. Pour le troisième trimestre fiscal, Palantir table désormais sur des revenus totaux allant de 474 à 475 millions de dollars, contre un consensus de 507 millions. Les revenus annuels totaux sont anticipés entre 1,9 milliard et 1,902 milliard de dollars, soit une croissance de 23%, à comparer aux "30% ou plus" auparavant attendus. Le consensus était de 1,96 milliard de dollars.

Sur le trimestre clos, Palantir a annoncé une perte ajustée par action d'un cent, du fait notamment des investissements SPAC. Les revenus ont grimpé de 26% à 473 millions de dollars. Le groupe, cofondé par Peter Thiel en 2003 pour soutenir les opérations américaines contre le terrorisme, a tout de même réalisé une croissance US de 45% sur le trimestre clos à 290 millions de dollars. La perte des opérations a été de 42 millions de dollars, alors que le bénéfice ajusté des opérations s'est établi à 108 millions de dollars (23% de marge).