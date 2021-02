Palantir rebondit, sous les projecteurs de "WallStreetBets"

Palantir rebondit, sous les projecteurs de "WallStreetBets"









(Boursier.com) — Les investisseurs particuliers présents sur le forum "WallStreetBets" ("WSB") du réseau social Reddit ont trouvé vendredi un nouveau sujet de spéculation, avec le titre Palantir. Le titre du spécialiste des solutions d'analyse de "Big data" flambe ainsi en séance de 13% à 28,43$, dans un volume important de transactions. Ce rebond intervient après une chute d'environ 35% depuis la fin janvier, la société fondée par Peter Thiel ayant déçu sur ses résultats et subi des dégagements liés à la fin, jeudi, du "lockup" (interdiction de vente pour certains investisseurs) mis en place depuis l'introduction en Bourse de septembre 2020.

Avec GameStop, qui avait déclenché une vague spéculative fin janvier, Palantir figurait ainsi vendredi en tête des actions évoquées sur le forum "WSB". Selon le site 'SwaggyStocks', qui mesure les tendances sur "WSB", Palantir faisait ainsi l'objet vendredi de 2.535 commentaires, détrônant GameStop qui en comptait 1.465.

Selon le 'Wall Street Journal', les day traders de Reddit auraient jeté leur dévolu sur le titre d'une part pour profiter de sa récente correction, mais aussi en raison du lien qu'ils établissent entre Peter Thiel et Elon Musk, le patron de Tesla (considéré comme un héros par les petits porteurs), qui ont tous deux participé au début des années 2000 à des projets de paiement électroniques, dont PayPal.

Un titre volatil, mais peu négocié par les fonds spéculatifs

A noter qu'à la différence de la chaîne de magasins de jeux vidéo, Palantir n'est pas particulièrement ciblé par les fonds spéculatifs, en particulier les fonds vendeurs à découvert, mais le titre est très volatil, ce qui attire les amateurs de trading. Introduit à 7,25$ le 30 septembre 2020, Palantir a plafonné à 39$ le 27 janvier dernier, avant de rechuter. La firme affiche une forte croissance, mais a publié mardi des pertes surprise au 4e trimestre, et divise les analystes financiers. Ils sont nombreux à juger la valeur très chère, Palantir se payant environ 36 fois fois le chiffre d'affaires attendu en 2021 par le consensus...

Fondé par l'entrepreneur Peter Thiel (qui détient environ 7% du capital du groupe), Palantir fournit des logiciels et des services d'analyse de données pour aider les agences gouvernementales (CIA, NSA...) et les grandes entreprises à traiter de grandes quantités d'informations. Une activité discrète qui lui vaut d'être régulièrement accusée de surveillance de masse et critiquée pour ses liens étroits avec les autorités et les forces de l'ordre.