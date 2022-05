Palantir : plonge de 21,3%, les résultats déçoivent

(Boursier.com) — Palantir a plongé lundi de 21,3% à 7,46$ à la clôture de Wall Street, plombé par une publication décevante. L'entreprise de logiciels d'analyse de données a dévoilé des comptes trimestriels inférieurs aux attentes des analystes et sa guidance de revenus pour le trimestre en cours est ressortie en deçà du consensus.

La firme basée à Denver anticipe ainsi une marge opérationnelle ajustée de 20% sur les trois mois clos fin juin, contre 31% un an plus tôt, pour des revenus de 470 millions de dollars, ce qui impliquerait une croissance annuelle de seulement 25%, contre +49% un an auparavant.

Palantir, qui fournit ses logiciels aux Etats-Unis et à leurs alliés, est notamment connu pour son travail avec des agences gouvernementales telles que la CIA et le département US de la Défense. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 446,4 M$ au premier trimestre, contre 341,2 M$ sur l'exercice précédent et 443,4 M$ de consensus, grâce à la solidité de ses activités commerciales aux Etats-Unis. Hors éléments exceptionnels, le bpa s'est établi à 2 cents par action, contre 5 cents attendus par le marché. Le flux de trésorerie opérationnel a atteint 35 M$, représentant une marge de 8%.