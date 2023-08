Palantir : dopé par l'IA, plan de rachat de titres de 1 milliard de dollars

(Boursier.com) — Palantir bondissait hier à Wall Street après le léger relèvement de sa guidance annuelle de revenus et l'annonce d'un plan de rachat d'actions de 1 milliard de dollars. Le groupe software américain, dont les logiciels équipent notamment les services US de renseignement, vise désormais un chiffre d'affaires annuel supérieur à 2,21 milliards de dollars, largement conforme aux estimations du marché, contre une précédente fourchette allant de 2,19 à 2,24 Mds$. Le bénéfice opérationnel ajusté est attendu à 576 M$ contre 530,3 M$ de consensus.

Alexander Karp, DG de Palantir, a expliqué cette révision par la demande sans précédent pour son nouvel outil d'intelligence artificielle, lancé en avril, qui compte désormais des utilisateurs dans plus de 100 organisations, y compris dans les secteurs de la santé et de l'automobile. Palantir est par ailleurs en pourparlers avec plus de 300 entreprises supplémentaires. "Nous avons de bonnes chances de devenir l'éditeur de logiciels le plus important au monde", a affirmé à 'Bloomberg' le dirigeant.

Palantir vend des logiciels d'analyse prédictive de données aux agences gouvernementales américaines et aux grandes entreprises depuis près de deux décennies. Depuis longtemps un acteur de l'IA, Palantir a commencé à vanter ces capacités de manière plus agressive plus tôt cette année, alors que la ferveur montait sur la technologie et ses capacités. "Notre trésorerie, notre bilan et l'autorisation d'un plan de rachat d'un milliard de dollars montrent ce en quoi nous croyons pour l'avenir de cette société", a de son côté indiqué le directeur financier David Glazer à 'MarketWatch'. La conviction est que "l'IA est une opportunité énorme".

Sur le deuxième trimestre, la firme a vu ses revenus augmenter de 13% à 533,3 millions de dollars, alors que son profit d'exploitation ajusté a bondi de 25% à 135 M$. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice d'exploitation ajusté de 121,5 M$ pour des revenus de 532,4 M$. Le bénéfice net a atteint 28 M$ ou 1 cent par titre contre une perte de 179,3 M$ et 9 cents par action un an plus tôt.