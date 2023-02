Palantir devient rentable et flambe à Wall Street

(Boursier.com) — Palantir Technologies s'envolait de 17% après bourse à Wall Street hier soir. Le groupe software américain, dont les logiciels équipent notamment les services US de renseignement, a dévoilé en effet des résultats bénéficiaires sur le trimestre clos, et table par ailleurs sur un premier profit annuel en 2023. Le groupe cofondé par Peter Thiel et dirigé par Alex Karp, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal une marge opérationnelle ajustée de 22%, à comparer à un consensus de 16% seulement. Les ventes du groupe aux gouvernements ont grimpé de 23% à 293 millions de dollars, dont 225 millions provenant des USA. Les revenus des clients commerciaux se sont améliorés quant à eux de 11% à 215 millions de dollars, en ligne avec les anticipations de marché, alors que le groupe compte parmi ses clients Airbus, Merck ou Ferrari. Les ventes totales du trimestre ont atteint 509 millions de dollars, en hausse de 18%, contre 505 millions de consensus. Le bénéfice net a été de 31 millions de dollars sur la période d'octobre à décembre, contre 156 millions de déficit un an avant.

Le spécialiste de l'analyse de données, basé à Denver, anticipe donc sa première année bénéficiaire, après avoir dégagé sur le quatrième trimestre 2022 un bénéfice par action symbolique d'un cent en GAAP, à comparer à un consensus de -3 cents. "Un seuil a été franchi, et c'est le début de notre prochain chapitre", s'est félicité Alex Karp, CEO du groupe, tablant sur un bénéfice pour l'exercice en cours, "notre première année rentable dans l'histoire de l'entreprise". Palantir parviendrait donc à la rentabilité annuelle plus tôt que prévu. Un spécialiste note tout de même que les activités commerciales demeurent dépendantes de la tendance générale des budgets informatiques. Le groupe affiche d'ailleurs une guidance prudente de revenus pour 2023, entre 2,18 et 2,23 milliards de dollars, contre 2,29 milliards de consensus.