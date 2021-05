Palantir décroche, le groupe va accepter le bitcoin

(Boursier.com) — Palantir Technologies, le colosse américain du big data, dévisse de près de 10% avant bourse à Wall Street, malgré l'annonce d'une très forte croissance de ses comptes trimestriels. Le groupe annonce qu'il va accepter le bitcoin en tant que moyen de paiement et qu'il pourrait aussi y investir. Sur le trimestre clos, le groupe a réalisé des revenus en progression de 49% à 341 millions de dollars, contre 332 millions de consensus FactSet. Sur le trimestre suivant, second trimestre fiscal, il vise des recettes de 360 millions, contre 344 millions de consensus. La croissance annuelle moyenne est attendue à 30% ou plus sur la période allant de 2021 à 2025. Le bénéfice ajusté du trimestre clos a représenté 4 cents par titre, en ligne avec les attentes. La perte consolidée a été de 123 millions de dollars.