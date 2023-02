Palantir coupe dans ses effectifs

(Boursier.com) — Palantir Technologies, groupe software américain, dont les logiciels équipent notamment les services US de renseignement, a supprimé vendredi plus de 70 postes, soit environ 2% des effectifs, selon Bloomberg. "Notre entreprise est à un point d'inflexion, et pour continuer à évoluer, nous faisons le choix difficile de réduire les équipes dans plusieurs segments", a indiqué la porte-parole Lisa Gordon à Bloomberg. "Bien que moins de 2% de nos effectifs soient impactés par ces changements, ce sont des décisions incroyablement douloureuses mais les bonnes pour l'avenir", ajoute la porte-parole. Cette réduction des effectifs intervient après que le DG Alex Karp a déclaré lors du Forum économique mondial en janvier que la société prévoyait d'augmenter les effectifs cette année, rappelle aussi Bloomberg.