Palantir : contrat de 823 M$ avec l'armée américaine !

(Boursier.com) — Le spécialiste américain des technologies d'exploitation des données massives ("Big Data"), Palantir Technologies, a annoncé mardi soir la signature d'un contrat de 823 millions de dollars avec les services de renseignements de l'armée américaine.

A Wall Street, le titre du groupe technologique bondissait de plus de 10%, autour de 25,70$, dans les cotations post-séance après cette annonce.

Le groupe a précisé qu'il fournirait aux services secrets de l'armée sa plateforme Gotham, un système d'exploitation central des données, qui aide à la "prise de décisions en matière de défense, en permettant de connecter les points entre des sources disparates", a indiqué Palantir.

Introduit sur le Nyse le 30 septembre 2020 par cotation directe, avec un prix de référence de 7,25$, le titre Palantir a connu une ascension vertigineuse jusqu'à 35$ en janvier 2021, avant de chuter à 19,75$ début mai, puis d'entamer une remontée assez volatile jusqu'à coter 23,21$ ce mardi à la clôture.

Fondé en 2004 avec l'aide du fonds d'investissement de la CIA, Palantir s'est d'abord développé dans l'univers du renseignement en servant l'armée américaine et toutes les grandes agences gouvernementales de sécurité - le FBI, la NSA, ou encore les services de l'immigration (ICE). Le groupe basé à Denver, dans le Colorado, fournit aussi ses logiciels et services d'analyse de données aux grandes entreprises. Ses activités discrètes, voire secrètes, lui ont valu d'être régulièrement accusé de surveillance de masse et critiqué pour ses liens étroits avec les forces de l'ordre.

Son co-fondateur et principal actionnaire, Peter Thiel, avait soutenu la campagne présidentielle de 2016 de Donald Trump, ce qui lui a attiré des inimitiés dans la Silicon Valley, où les acteurs de la "tech" sont plutôt proches des Démocrates.