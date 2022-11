Palantir confirme ses prévisions de revenus

(Boursier.com) — Palantir Technologies, le groupe américain de services et software d'analyse et sciences des données, a publié pour son troisième trimestre fiscal des revenus de 478 millions de dollars en augmentation de 22%. Les revenus US grimpent de 31% à 297 millions. La valeur totale des contrats finalisés a atteint 1,3 milliard de dollars, dont 1,1 milliard aux États-Unis. La perte des opérations a été de 62 millions de dollars, alors que le bénéfice ajusté des opérations a atteint 81 millions de dollars, représentant 17% de marge. Le cash flow des opérations s'est élevé à 47 millions de dollars et le free cash flow ajusté à 37 millions de dollars. Pour l'exercice, Palantir confirme anticiper des revenus allant de 1,9 à 1,902 milliard de dollars, malgré un impact négatif de changes de 6 millions de dollars depuis la guidance antérieure. Le groupe relève ses prévisions de bénéfice ajusté annuel des opérations entre 384 et 386 millions.