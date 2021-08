Palantir accepte les paiements en or !

(Boursier.com) — Palantir Technologies a annoncé avoir acquis pour 51 millions de dollars de lingots d'or, et acceptera par ailleurs les paiements en 'relique barbare'. Le groupe software américain spécialiste du big data dit ainsi se préparer à un potentiel événement imprévisible de 'black swan', en amassant de l'or et en invitant ses clients à payer ses logiciels d'analyse de données de la même manière. L'investissement dans l'or du groupe entre dans le cadre d'une stratégie plutôt originale en la matière. Le groupe avait aussi précisé précédemment qu'il allait accepter le bitcoin en mode de paiement. Pour l'heure, aucun client de Palantir n'a néanmoins opté pour l'or ou le bitcoin. Shyam Sankar, directeur opérationnel du groupe, explique que ces décisions reflètent une vision mondiale et un futur qui sera probablement ponctué de plus d'événements de 'black swan'. Palantir a aussi investi sur des SPAC, dans le cadre de sa stratégie très originale de gestion de la trésorerie.

Le groupe, entré en bourse en septembre par cotation directe à Wall Street, n'est toutefois pas encore rentable. Au second trimestre, sa perte nette se situait à 139 millions de dollars et 7 cents par titre, contre 111 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 4 cents hors dépenses de compensations actions et autres éléments, contre 1 cent un an auparavant. Les revenus T2 ont été de 376 millions de dollars, contre 252 millions sur la période comparable de l'exercice antérieur. Le groupe a relevé la semaine dernière sa guidance de free cash flow ajusté à plus de 300 millions de dollars, contre plus de 150 millions précédemment. Palantir anticipe pour son troisième trimestre des revenus de 385 millions de dollars.