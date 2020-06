Paiements mobiles : Square s'offre la start-up espagnole Verse

Paiements mobiles : Square s'offre la start-up espagnole Verse









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'action de Square a bondi lundi de 4,9% à Wall Street pour terminer à 91$, approchant de son sommet historique. Le titre a ainsi réagi positivement à l'annonce du rachat par la société américaine de paiement mobile d'une start-up espagnole, Verse.

Cette dernière est spécialisée dans les transferts d'argent via mobiles et permet à Square d'accéder à ce marché en Europe. L'application Cash App de Square permet déjà d'effectuer des transferts mais uniquement aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. La presse espagnole évoque un prix d'achat de 30 à 50 millions de dollars.

L'action Square, qui a bondi de plus de 45% depuis le début de l'année, n'est désormais plus qu'à 7,7% de son record de 99$ inscrit en septembre 2018. Basé à San Francisco, Square a été fondé en 2009 par par Jack Dorsey, le patron et co-fondateur de Twitter, et Jim McKelvey. Dorsey cumule les fonctions de PDG de Square et de CEO de Twitter.