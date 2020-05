Paiements électroniques : PayPal et Square bondissent à Wall Street

(Boursier.com) — Les actions de PayPal (+14%) et Square (+9,6%) ont bondi jeudi à Wall Street, contribuant à la hausse de l'indice Nasdaq composite (+1,4%), qui a désormais effacé ses pertes depuis le début de l'année. Les deux groupes ont publié leurs comptes du premier trimestre, marqués par la crise du coronavirus, qui a fortement accru le recours aux transactions financières en ligne.

Si les bénéfices ont souffert d'une hausse des provisions pour mauvaises créances, les revenus ont dépassé les attentes des analystes et les perspectives des deux entreprises renstent bien orientées.

PayPal a publié mercredi soir un chiffre d'affaires en hausse de 12% à 4,62 milliards de dollars au premier trimestre, contre 4,74 Mds$ attendus par le consensus. Le volume des paiements ayant transité par ses plateformes de paiement en ligne s'est accru de 19% pour atteindre 191 Mds$. En revanche, le bénéfice net a plongé de 87% pour retomber à 84 millions de dollars, plombé par une provision de 237 M$ pour pertes sur des crédits.

Le groupe est cependant optimiste pour le 2e trimestre, notant qu'en avril, les recettes ont bondi de 17% en avril, le volume total des paiements a bondi de 22%, hors effets de change, et la société a ajouté 7,4 millions de nouveaux comptes. Le 1er mai, l'entreprise a même enregistré le plus grand nombre de transactions de son histoire. Pour le 2e trimestre, le management anticipe une hausse d'au moins 20% du bpa ajusté, et des recettes en croissance d'environ 13%, contre +11% de consensus.

L'application CashApp de Square a le vent en poupe

De son côté, Square, également spécialisée dans le paiement électronique et sur mobile, a fait état jeudi d'une perte nette de 106 M$ au 1er trimestre (24 cents par action), plus lourde que lors du premier trimestre 2019 (-38 M$, et -9 cents par action). Les comptes ont été affectés par une forte hausse de 109 M$ des provisions pour pertes de crédit.

Comme pour PayPal, l'activité de Square a fortement augmenté en début d'année sous l'effet des achats effectués en ligne par des internautes confinés pour cause de Covid-19. Ses revenus ont bondi de 44% pour atteindre 1,38 Md$, alors que les analystes tablaient sur 1,29 Md$ sur le 1er trimestre.

L'application CashApp, qui permet aux utilisateurs de se transférer de l'argent entre eux via leur mobile, a connu un essor spectaculaire : entre mars et avril, les volumes déposés via cette "appli" ont été multipliés par trois, et les fonds stockés sont montés de 945 M$ à 1,3 Md$.