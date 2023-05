PacWest replonge à Wall Street

(Boursier.com) — PacWest Bancorp, banque régionale américaine à son tour dans la tourmente, après les effondrements successifs de Silicon Valley Bank, Signature Bank et First Republic, plonge de 20% avant bourse à Wall Street. L'établissement a indiqué ce jeudi qu'il disposait de 15 milliards de dollars de liquidité immédiate disponible et de ressources suffisantes pour assurer ses besoins. En fin de premier trimestre, la banque affichait un niveau de cash et équivalents de 342 millions de dollars, qu'elle estime suffisant pour ses besoins des douze prochains mois. Néanmoins, le groupe a aussi fait état d'une accélération des retraits, les dépôts ayant décliné de 9,5% sur la semaine close au 5 mai, la majeure partie du recul étant intervenue les 4 et 5 mai. Le 3 mai, PacWest avait fait les gros titres des médias financiers anglo-saxons, des rapports indiquant que la banque explorait toutes les options et aurait mené des discussions avec des investisseurs ou partenaires potentiels. Ce 'stress' est intervenu après la reprise de First Republic par JP Morgan, les marchés cherchant le prochain domino.