PacWest, la prochaine faillite bancaire aux Etats-Unis ?

(Boursier.com) — PacWest est à son tour dans l'oeil du cyclone. La banque de Beverly Hills s'effondrait de plus de 50% dans les échanges post-séance à Wall Street après que 'Bloomberg' eut révélé qu'elle envisageait diverses options stratégiques, y compris une vente. Le groupe a réagi en affirmant que ses dépôts avaient augmenté depuis mars et a confirmé être en pourparlers avec plusieurs investisseurs potentiels.

"La banque n'a pas connu de flux de dépôts inhabituels après la vente de First Republic Bank et d'autres nouvelles", a déclaré PacWest dans un communiqué. "Notre trésorerie et nos liquidités disponibles restent solides et ont dépassé nos dépôts non assurés... Récemment, la société a été approchée par plusieurs partenaires et investisseurs potentiels - des discussions sont en cours", a ajouté PacWest. "La société continuera d'évaluer toutes les options pour maximiser la valeur actionnariale".

La déclaration de la banque "offre peu de confiance au marché", explique à 'Bloomberg' Tim Waterer, analyste de marché chez KCM Trade. "Malgré les meilleurs efforts de Jerome Powell pour calmer le marché, rien n'indique que la crise bancaire soit terminée".

PacWest n'est pas la seule banque régionale américaine sous le feu des projecteurs. Western Alliance Bancorp chutait de 38% hier soir, tandis que Comerica et Zions Bancorp abandonnaient plus de 10%. Signe que la crise de confiance qui ébranle le secteur bancaire régional américain est loin d'être terminée. Et ce malgré les propos rassurants des régulateurs, y compris de Jerome Powell hier soir, ou encore des patrons des grands établissements de Wall Street.