Paccar : historique !

(Boursier.com) — Paccar groupe industriel américain et fabricant de camions, a annoncé pour l'exercice clos des profits et revenus historiques. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 9,08 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023, contre 8,13 milliards un an avant. Il a gagné 1,42 milliard de dollars (2,70 dollars par action diluée) au quatrième trimestre 2023, soit une croissance de 54% en comparaison du quatrième trimestre 2022. Paccar a réalisé un chiffre d'affaires record de 35,1 milliards de dollars en 2023, contre 28,8 milliards de dollars en 2022. La société a gagné 4,60 milliards de dollars sur l'année. En excluant une charge non récurrente, la société a réalisé un bénéfice net ajusté de 5,05 milliards de dollars, 9,61$ par action.