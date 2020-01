Oxatis : point sur la procédure de redressement judiciaire

Oxatis : point sur la procédure de redressement judiciaire









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 28 novembre 2019 au profit de la société Oxatis, le Tribunal de Commerce de Marseille s'est réuni ce jeudi 9 janvier 2020 en vue du maintien de la période d'observation initialement fixée à 6 mois.

A l'issue de cette audience, et en concertation avec l'administrateur judiciaire Me Vincent Gillibert, un appel d'offres de reprise de l'entreprise a été diligenté avec une date limite de dépôt des offres fixée au 07 février 2020. Le maintien de la période d'observation a donc été sollicité par les organes de la procédure et la société Oxatis SA dans la perspective de réaliser la cession de l'entreprise.

Dans l'attente de cette décision, Oxatis SA avait demandé à Euronext Paris de procéder à la suspension de la cotation de ses actions à compter du 08 janvier 2020 et jusqu'à la fin de l'analyse des différentes options de reprises soumises au Tribunal de Commerce.

Des informations seront régulièrement communiquées au marché sur l'évolution de la procédure.