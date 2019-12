Oxatis : ouverture d'un procédure de redressement judiciaire

(Boursier.com) — A la demande de la société Oxatis, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 28 novembre.

Oxatis recourt à cette procédure pour protéger ses intérêts et lui permettre de poursuivre activement la transformation et la réorganisation de sa structure, afin d'être en mesure d'atteindre rapidement une croissance rentable. La refonte de son modèle d'affaires au bénéfice des clients de grande taille localisés en priorité en France et en Allemagne apparaît en effet le meilleur moyen d'optimiser ses forces commerciales, marketing et technique.

La perspective d'apports en financements actuellement en cours d'étude devrait lui permettre de l'aider à consolider sa place de leader des solutions e-commerce dont le marché européen progresse de 12% chaque année depuis 10 ans.

Dans le cadre du redressement judiciaire, la société Oxatis s'attachera particulièrement à l'issue positive des négociations avec ses partenaires financiers, afin de pouvoir évoluer dans un contexte stabilisé qui résulterait d'une restructuration financière équitable pour tous et dans l'intérêt de la société et de ses salariés.

Le titre reprendra sa cotation, le lundi 2 décembre au matin. L'action était sur un dernier cours de 1,014 euro.