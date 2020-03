Oxatis : les actifs cédés à Lundi Matin et CMA-CGM par décision du Tribunal de Commerce de Marseille

Oxatis : les actifs cédés à Lundi Matin et CMA-CGM par décision du Tribunal de Commerce de Marseille









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 28 novembre 2019 au profit de la société Oxatis (ALOXA - FR0013328184), le Tribunal de Commerce de Marseille s'est réuni ce 26 mars 2020 pour statuer sur le nom du repreneur des actifs d'Oxatis SA.

Le Tribunal a rendu son jugement et a désigné Lundi Matin / CMA-CGM comme cessionnaire.

Lundi Matin est un éditeur de logiciels de gestion d'entreprise. Fort de 40 collaborateurs, la société est détenue à 100% par ses fondateurs, Monsieur et Madame Chalande.

Les produits commercialisés sont principalement LMB, logiciel de gestion commerciale à destination des petites et moyennes entreprises et RoverCash, un logiciel de caisse tactile qui fonctionne sur tablette et smartphone. Mobile et omnicanal, ce logiciel permet d'interagir avec la plateforme e-commerce d'un commerçant.

Le groupe CMA-CGM dirigé par Rodolphe Saadé est le quatrième transporteur mondial avec plus de 200 lignes, 420 escales et 21 millions d'EVP (Equivalent Vingt Pieds) transportés en 2019. Dans le courant de l'année 2019, le groupe a finalisé le rachat de CEVA, un leader mondial de la logistique. CEVA conçoit et exploite des solutions logistiques de pointe pour les grandes et moyennes entreprises nationales et multinationales. Son réseau intégré de transitaire et de logistique contractuelle s'étend dans plus de 160 pays. Grâce à CEVA, le groupe est désormais en mesure d'offrir un service porte-à-porte à ses clients avec plus de 750 entrepôts dans le monde.

Depuis 3 ans, CMA-CGM a opéré un double virage stratégique dans la logistique et le digital. En effet, le groupe a pour ambition d'offrir à ses clients des solutions e-business de bout en bout pour les accompagner sur tous les aspects de leur chaîne logistique, en temps réel, dans un environnement sécurisé et interactif en ligne.

L'acquisition des actifs d'Oxatis SA s'inscrit parfaitement dans cette triple ambition de proposer une offre bout en bout sur toute la chaîne logistique, d'étoffer les services digitaux des deux sociétés pour rendre l'expérience la plus fluide possible pour le client et cibler la clientèle des e-commerçants.

Le projet retenu par le Tribunal de Commerce a comme principales caractéristiques :

- La sauvegarde de 147 emplois sur 164 avec le maintien du principal bassin d'emploi à Marseille ; - Une injection de trésorerie de l'ordre de 8 ME sur trois ans pour permettre aux activités d'Oxatis de rebondir, d'accélérer leur développement à l'international et assurer leur intégration avec succès dans l'univers de la logistique ;

- La reprise de toutes les filiales du groupe Oxatis, et plus précisément Oxatis UK, Oxatis Espana et ChannelPilot Solutions, le spécialiste allemand des solutions SaaS pour le traitement et l'optimisation des flux e-commerce.

Le transfert de la propriété des actifs d'Oxatis SA débutera le 27 mars 2020 sous la responsabilité de Maître Gillibert, Administrateur Judiciaire, et ce, pour une période de 6 mois maximum.

Actant de la décision du Tribunal de Commerce de Marseille, Oxatis SA a demandé à Euronext Paris de prolonger la suspension de la cotation de ses actions.