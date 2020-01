Oxatis : chiffre d'affaires annuel en retrait à périmètre comparable

Oxatis : chiffre d'affaires annuel en retrait à périmètre comparable









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Oxatis a publié un chiffre d'affaires annuel 2019 de 14,9 ME, en hausse de 30,5% par rapport à 2018. L'acquisition de PowerBoutique en juillet 2018 et de ChannelPilot Solutions (CPS) en octobre 2018 expliquent en grande partie cette progression non organique (-3,5% à périmètre comparable).

L'activité Services est en baisse de -10,6% par rapport à 2018. En revanche, l'activité Abonnements aux plateformes de e-commerce d'une part, les abonnements au comparateur de prix et gestionnaire de flux CPS d'autre part, progressent de 3,3% sur la période, démontrant la pertinence du modèle SaaS pour les clients français et étrangers du groupe. Oxatis précise que ses objectifs de développement ambitieux affichés en début d'année n'ont pas été atteints alors que le groupe avait dimensionné ses effectifs pour les respecter.