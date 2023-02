OVHcloud : 'Very Tech Trip'

(Boursier.com) — OVHcloud , le leader européen du cloud, tient aujourd'hui sa première convention tech, 'Very Tech Trip'. Se déroulant à La Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris, l'évènement est pleinement dédié aux audiences coeurs de cible du Groupe?: les passionnés de technologie, les développeurs et tous ceux qui construisent les apps d'aujourd'hui et conçoivent les services propulsés par l'IA de demain.

Avec plus de 2.000 participants sur site, des milliers d'utilisateurs connectés en ligne, et un agenda rempli de 80 sessions tech animées par des speakers extérieurs reconnus et des experts OVHcloud, les invités pourront profiter d'un réseau hautement qualifié de contacts et d'un accès direct aux principaux leaders techniques OVHcloud tout en partageant connaissances et perspectives.

Les sessions couvrent un large éventail de sujets : de l'automatisation des déploiements en utilisant Discord, au rôle de l'IA dans la compréhension du langage des signes sans oublier ZFS, les moteurs de rendu web ou la place des humains dans la technologie, pour ne citer que quelques-unes.

Le temps fort de cette journée sera la keynote d'ouverture emmenée par Octave Klaba, fondateur et président d'OVHcloud, aux côtés notamment de Thierry Souche, Chief Technology Officer, de Yaniv Fdida, Chief Product Officer et des experts des équipes techniques OVHcloud. Sur scène, Octave partagera sa vision et mettra l'accent sur les principaux axes de développement d'OVHcloud tout comme leurs champs d'application les plus disruptifs dans les domaines de la santé, des technologies spatiales et plus encore. Ensemble avec les experts produits et technologiques d'OVHcloud, ils reviendront sur les avantages du portefeuille produits du groupe en matière de sécurité, calcul, réseau, stockage, big data et IA.