OVHcloud : Très bon début d'année 2023, confirmation des objectifs

(Boursier.com) — OVHcloud annonce un très bon début d'année avec un chiffre d'affaires de 216 ME au premier trimestre 2023, en hausse de +15,4% par rapport au premier trimestre 2022, et confirme l'accélération de sa croissance sur l'année 2023.

Les axes stratégiques d'OVHcloud - souveraineté des données, cloud responsable et innovation - ont contribué à accélérer la croissance au premier trimestre, dans la continuité des trimestres précédents.

Avec un très bon début d'année 2023, la trajectoire d'accélération est confirmée pour 2023 avec un objectif de croissance organique du chiffre d'affaires compris entre +14% et +16%, et une marge d'EBITDA en ligne avec 2022.

La direction confirme ses objectifs de capex récurrents et de croissance, respectivement compris entre 16% et 20% et entre 28% et 32% du chiffre d'affaires de l'année 2023

La direction confirme ses objectifs de moyen terme avec une croissance organique du chiffre d'affaires aux alentours de 25%, une marge d'EBITDA ajustée proche de 42%, et des capex récurrents et de croissance respectivement compris entre 14% et 16% et entre 28% et 32% du chiffre d'affaires.

Nomination de Stéphanie Besnier au poste de Directrice Financière d'OVHcloud : Actuellement Directrice générale adjointe de l'Agence des participations de l'Etat, elle est diplômée de l'Ecole Polytechnique et du Corps des ponts et chaussées. Avec une expérience de plus de 20 ans sur des postes de direction en finance et investissement, Stéphanie Besnier apportera à OVHcloud son expertise de haut niveau pour continuer le développement et la stratégie d'accélération de croissance du Groupe. Stéphanie rejoindra le comité exécutif du Groupe au cours du premier trimestre 2023.