OVHcloud : sans grande réaction après les résultats

(Boursier.com) — OVHcloud évolue autour de l'équilibre en début de séance à Paris. Le groupe de services d'informatique dématérialisée a pourtant fait état d'une forte croissance semestrielle, lui permettant de relever sa guidance de chiffre d'affaires 2022, mais a laissé inchangé son objectif de marge d'EBITDA ajusté, à environ 40%. Sur les six premiers mois de son exercice, la société nordiste a dégagé un chiffre d'affaires de 382 millions d'euros, en hausse de 14,3% en données publiées et de +13,3% sur une base comparable. L'EBITDA ajusté a atteint 153 ME, soit une marge de 40,1%, en hausse de +11% en données publiées.