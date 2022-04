OVHcloud s'offre ForePaaS

(Boursier.com) — OVHcloud a procédé à l'acquisition de ForePaaS, la plateforme unifiée spécialiste des projets de data analytics, machine learning, et d'intelligence artificielle au service des entreprises. Les 23 collaborateurs des équipes ForePaaS ainsi que ses fondateurs rejoignent les effectifs du groupe pour construire ensemble une famille de solutions, qui contribuera activement au déploiement de la stratégie d'accélération de croissance d'OVHcloud grâce à l'enrichissement de son offre Platform as a Service (PaaS).

Depuis sa création en 2015, ForePaaS a su se distinguer auprès d'une clientèle grands comptes grâce à sa solution intégrée qui permet d'initier, de simplifier et d'accélérer la mise en oeuvre de projets de machine learning et de data analytics. La suite ForePaaS permet d'adresser un très large spectre de cas d'usage pour maîtriser de bout en bout la chaîne de valeur de la donnée et créer des applications critiques basées sur la donnée d'analyse, d'aide à la décision et d'optimisation des processus en place. La facilité de prise en main et de déploiement de la solution ForePaaS a permis à l'entreprise de conquérir rapidement une clientèle internationale. En Europe, son expertise a été plébiscitée par Klépierre ou encore Gefco. En Asie, ForePaaS a notamment noué un fort partenariat avec le Mistubishi Research Institute, qui perdurera dans le cadre de cette opération.

Cette compétence additionnelle sera intégrée à terme aux environnements de développement qu'OVHcloud propose à ses 1,6 million de clients à travers le monde. Les nouvelles solutions s'incrémenteront pleinement dans la proposition de valeur d'OVHcloud, qui vise à mettre à disposition des technologies au meilleur ratio prix-performance dans un environnement ouvert, réversible, prédictible et transparent. Dans la droite ligne des récentes acquisitions d'OpenIO, Exten Technologies et BuyDRM, OVHcloud prévoit de poursuivre sa stratégie d'acquisitions ciblées pour accélérer le déploiement de solutions PaaS sur une infrastructure ouverte, de confiance et strictement respectueuse de la souveraineté des données. OVHcloud propose un catalogue de plus de 70 solutions PaaS et prévoit de l'étendre à 80 d'ici à fin août 2022.