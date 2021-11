OVHcloud : résultats annuels dans le haut de fourchette

(Boursier.com) — OVHcloud dévoile ses résultats annuels, les premiers depuis son introduction en Bourse le mois passé. Sur les douze mois clos fin août, la firme enregistre un EBITDA ajusté, qui est l'indicateur alternatif de performance principalement suivi par le Groupe, de 262 millions d'euros, en hausse de 15% sur une base comparable, pour un chiffre d'affaires consolidé de 663 ME, en progression de 5% en données publiées et de 12% en données comparables, à taux de change et périmètre constants et excluant les impacts directs liés à l'incident de Strasbourg. La marge d'EBITDA ajusté atteint ainsi 39,5%, dans le haut de la fourchette estimée de 38% à 40%. Le chiffre d'affaires 2021 est également dans le haut de la fourchette estimée et reflète la bonne performance commerciale, avec une croissance en données comparables essentiellement tirée par la croissance de l'ARPAC. Les flux de trésorerie bruts provenant des activités opérationnelles ont augmenté de 15 % à 290 ME.

En bas de bilan, OVHcloud essuie une perte nette de 32 millions d'euros, contre -11 ME pour l'exercice 2020, qui reflète également l'impact de l'incident de Strasbourg et des coûts exceptionnels liés à l'introduction en Bourse pour un montant total avant impôt de 63 ME. Hors éléments exceptionnels, le résultat avant impôts atteint 43 ME en 2021 comparé à 0 ME en 2020.

Au 31 août 2021, la dette financière nette d'OVHcloud s'élevait à 709 millions d'euros, dont 53 ME de dettes locatives, conformément à la norme IFRS 16. Le ratio entre la dette financière nette d'OVHcloud et son EBITDA ajusté ressort à 2,7x.

Sur la base d'une année 2021 dans la fourchette haute des objectifs et d'une dynamique commerciale maintenue, OVHcloud est bien positionné pour accélérer sa croissance sur l'exercice en cours et les suivants. Au titre de l'exercice 2022, OVHcloud anticipe : une croissance du chiffre d'affaires dans la moitié supérieure de la fourchette cible de 10 à 15% initialement définie dans la documentation de l'IPO (la performance commerciale enregistrée par le Groupe ces deux derniers mois conforte cet objectif) ; une marge d'EBITDA ajusté10 d'environ 40%, en prenant en compte un niveau d'inflation similaire à celui de 2021. Le Groupe continue d'anticiper des Capex, exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires, conformes aux perspectives données précédemment, soit des Capex récurrents compris entre 16% et 20% des revenus et entre 30% et 34% du chiffre d'affaires pour les Capex de croissance.

Le Groupe réitère également ses objectifs financiers à moyen terme avec notamment une accélération de la croissance organique du chiffre d'affaires aux alentours de 25% à horizon 2025 tout en maintenant une marge d'EBITDA ajusté alignée avec celle de l'exercice 2020.