OVHcloud : rehausse ses objectifs mais le titre s'effondre

(Boursier.com) — Un nouveau relèvement des objectifs mais un titre au tapis ! OVHcloud chute de plus de 10% à 16,2 euros, sur un nouveau plancher malgré un trimestre plutôt robuste et la révision à la hausse de sa guidance de revenus annuels. Sur la base de la croissance enregistrée lors de ces neufs premiers mois, de la dynamique commerciale sur les premières semaines du quatrième trimestre et malgré un environnement macroéconomique dégradé, OVHcloud anticipe désormais une croissance entre 16% et 18%, à comparer à la fourchette de 15% à 17% communiquée au premier semestre. Les autres objectifs, dont une marge d'EBITDA ajusté proche de 40%, ont été réitérés dans l'hypothèse d'absence de changement significatif dans l'environnement macroéconomique par rapport à aujourd'hui.

Citi ('achat') affirme que cette publication est plutôt "stable", mais que le moteur prédominant du sentiment pour les entreprises de cloud computing, y compris OVH, reste la trajectoire de la demande à court terme dans un contexte de crainte de récession. La croissance comparable des ventes est globalement conforme aux attentes au 3e trimestre, la vigueur du cloud privé ayant été contrebalancée par la faiblesse du cloud Web. Pour les équipes de Morgan Stanley ('sous-pondérer'), le relèvement des prévisions de revenus était largement attendu et la prudence du management n'incitent pas à l'optimisme