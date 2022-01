OVHcloud publie un chiffre d'affaires en hausse de 13,9% au premier trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé d'OVHcloud a atteint 187 millions d'euros sur le premier trimestre 2022, en hausse de 13,9% par rapport au premier trimestre de l'exercice 2021 en données publiées et de 13,5% en données comparables. L'accélération du chiffre d'affaires lors du premier trimestre reflète une bonne performance commerciale, avec une croissance tirée par la progression continue de l'ARPAC.

Le taux de rétention net du chiffre d'affaires a atteint 112% sur la période (vs 100% en FY21). Il atteint également 112% en éliminant les avoirs et les bons émis suite à l'incident de Strasbourg et à taux de change constants (vs 103% en FY21), soit un niveau en forte progression par rapport aux exercices précédents, démontrant la capacité du Groupe à croître avec ses clients.

Tout au long de ce premier trimestre, OVHcloud a continué de signer de nouveaux clients, comme EDF Renouvelables ou HarfangLab, sur ses différents segments et à travers ses différentes zones géographiques. Ces succès commerciaux confirment la pertinence du positionnement d'OVHcloud comme alternative de confiance dans l'industrie mondiale du cloud.

Les différents canaux d'acquisition du Groupe ont contribué à l'accélération de la croissance, tant via le canal digital, notamment en Europe hors France et dans le Reste du monde en Asie et aux Etats-Unis, que via ses partenaires internationaux. Depuis le début de son année fiscale, OVHcloud a continué à nouer ou renforcer des liens avec ses partenaires Européens tels que Sopra Steria, Atos, OCTO Technology (groupe Accenture), Bechtle ou Inetum.

En parallèle de ces succès, OVHcloud a continué à développer et déployer des services PaaS, ce qui lui permet aujourd'hui d'offrir soixante solutions IaaS et PaaS sur sa marketplace. Le Groupe a notamment déployé MongoDB, solution de Database-as-a-Service, dont les débuts en novembre viennent confirmer le succès initial de la version Beta.

Chiffre d'affaires par segments

Le Cloud privé, qui intègre Bare Metal et Hosted Private Cloud, a atteint un chiffre d'affaires de 113 ME soit une croissance de +14,6% en données publiées et +14,3% en données comparables. Le segment a fortement cru aux Etats-Unis et en Asie, notamment via le canal Digital, et dans le monde entier grâce à une croissance significative de l'ARPAC. En données publiées, le chiffre d'affaires intègre un impact de 1,4 ME au titre de gestes commerciaux relatifs à l'incident de Strasbourg.

Le Cloud public est en forte croissance sur le trimestre et atteint un chiffre d'affaires de 29 ME sur la période, reflétant une croissance de +24,9% en données publiées et de +22,4% sur une base comparable. La croissance a notamment été portée par une forte progression de l'ARPAC, reflétant le succès du travail porté sur l'upsell et le cross-sell. Les services PaaS, tant en Beta que récemment commercialisés, montrent des signes encourageants quant à leur adoption par nos clients. En données publiées, le chiffre d'affaires intègre un impact de 0,6 ME au titre de gestes commerciaux relatifs à l'incident de Strasbourg.

Le segment Web Cloud et autres est en croissance de +6,1% en données publiées et de +6,6% en données comparables par rapport à l'année précédente. Cette performance est le reflet d'une croissance à deux chiffres du segment Enterprise, qui inclut les partenaires et revendeurs, et la montée en puissance continue des forces de vente directes. En données publiées, le chiffre d'affaires intègre un impact de 0,2 ME au titre de gestes commerciaux relatifs à l'incident de Strasbourg.

La progression du chiffre d'affaires en France découle principalement du segment de clients Enterprise et de la croissance du Cloud public. La croissance du chiffre d'affaires intègre un impact limité lié à l'incendie de Strasbourg, auquel la France a été plus exposée que les autres zones. Sur une base comparable, la croissance du chiffre d'affaires s'est élevée à +8,7% en France.

Dans les autres pays européens , la croissance du chiffre d'affaires témoigne d'une bonne performance d'ensemble. Le Groupe continue de bénéficier des retombées de la récente mise en place d'équipes commerciales régionales dédiées.

Dans le Reste du monde, le chiffre d'affaires a continué à croître fortement, à +36,2% en données publiées et +28,2% sur une base comparable, avec notamment une performance toujours aussi solide des États-Unis (+41% sur une base comparable et +55,4% en données publiées), de l'Asie (+20,7% sur une base comparable et +26% en données publiées) et du canal digital aux Etats-Unis (+105,4% en données comparables et +109,1% en données publiées).

Perspectives

Sur la base d'une dynamique commerciale maintenue, OVHcloud est bien positionné pour accélérer sa croissance sur l'exercice en cours et les suivants.

Au titre de l'exercice 2022, OVHcloud anticipe :

une croissance du chiffre d'affaires dans la moitié supérieure de la fourchette cible de 10 à 15% initialement définie dans la documentation de l'IPO. La performance commerciale enregistrée par le Groupe ces derniers mois conforte cet objectif.

une marge d'EBITDA ajusté d'environ 40%, sur la base d'un niveau d'inflation similaire à celui de 2021.

Le Groupe continue d'anticiper des Capex, exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires, conformes aux perspectives données précédemment, soit des Capex récurrents compris entre 16% et 20% du chiffre d'affaires et entre 30% et 34% du chiffre d'affaires pour les Capex de croissance.

Perspectives à moyen terme reconfirmées

Le Groupe réitère ses objectifs financiers à moyen terme et vise l'atteinte des résultats suivants d'ici 2025 :

une accélération progressive de la croissance organique du chiffre d'affaires pour atteindre environ 25% à horizon 2025, portée par une évolution du mix d'activités, le déploiement de la stratégie "Move to PaaS", l'expansion internationale, la montée en puissance des critères de souveraineté et le bénéfice de l'évolution du marché vers un cloud hybride et multiple.

le maintien d'une marge d'EBITDA ajusté alignée avec celle de l'exercice 2020, les économies d'échelle étant réinvesties dans l'accélération de la croissance.

de la même manière, les capex de croissance exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires devraient rester au même niveau que les perspectives données précédemment tandis que les capex récurrents devraient progressivement tirer parti des améliorations de la productivité et donc baisser en pourcentage du chiffre d'affaires vers une fourchette de 14% à 16%.

Calendrier

15 février 2022 : Assemblée générale annuelle

14 avril 2022 : Publication des résultats semestriels 2022.