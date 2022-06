OVHcloud publie un chiffre d'affaires du troisième trimestre de 202 ME, en hausse de 25,9%

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé d'OVHcloud a atteint 202 millions d'euros sur le troisième trimestre 2022, en hausse de 25,9% par rapport à l'exercice 2021 en données publiées et de 11,7% en données comparables, à taux de change et périmètre constants et excluant les impacts directs de l'incident de Strasbourg.

La bonne performance du troisième trimestre reflète une dynamique commerciale solide, avec une croissance tirée par la progression de l'ARPAC et un segment Enterprise en accélération.

La capacité d'OVHcloud à croître avec ses clients se traduit par un taux de rétention net du chiffre d'affaires de 120% sur la période (vs 100% en FY21). Il atteint 107% en éliminant les avoirs et les bons émis suite à l'incident de Strasbourg (vs 103% en FY21), un niveau en forte progression par rapport à l'année précédente.

Tout au long de ce trimestre, OVHcloud a continué de signer de nouveaux clients, comme la Marine Nationale ou KS2 avec des offres SecNumCloud ou encore Cegid en France, TBS-Education en Espagne et Tatum en Europe de l'Est. Cette bonne performance commerciale est notamment portée par les ventes réalisées grâce aux partenaires, qui sont près de 900 à la fin de ce troisième trimestre, et dont le chiffre d'affaires a connu une croissance à deux chiffres sur la période.

La dynamique de ce troisième trimestre se retrouve également dans l'évolution du business mix en faveur du Cloud public et Cloud privé, et dans la part croissante de l'international dans le chiffre d'affaires du groupe, qui atteint 51% sur le trimestre.

Avec 80 solutions IaaS et PaaS à la fin du troisième trimestre, OVHcloud atteint avec un trimestre d'avance son objectif. OVHcloud continue d'enrichir son portefeuille de solutions en étroite interaction avec ses clients afin de leur proposer les solutions les plus proches de leurs besoins. La dynamique commerciale sur ces produits commence à porter ses fruits avec une progression continue du chiffre d'affaires généré par ces nouvelles solutions PaaS.

Perspectives affichées

Dans la continuité du premier semestre, ce troisième trimestre démontre la capacité du groupe à mettre en oeuvre son plan stratégique d'accélération de la croissance.

Pour l'exercice 2022

Sur la base de la croissance enregistrée lors de ces neufs premiers mois, de la dynamique commerciale sur les premières semaines du quatrième trimestre et malgré un environnement macroéconomique dégradé, OVHcloud relève son objectif de croissance du chiffre d'affaires et anticipe désormais une croissance entre 16% et 18%, à comparer à la fourchette de 15% à 17% communiquée au premier semestre.

Le Groupe maintient ses autres objectifs, à savoir :

-une marge d'EBITDA ajusté proche de 40%,

-des Capex récurrents compris entre 16% et 20% du chiffre d'affaires,

-et des Capex de croissance compris entre 30% et 34% du chiffre d'affaires.

Ces objectifs pour l'exercice 2022 prennent l'hypothèse d'absence de changement significatif dans l'environnement macroéconomique par rapport à aujourd'hui.

Perspectives à moyen terme confirmées

Le groupe réitère ses objectifs financiers à moyen terme et vise l'atteinte des résultats suivants d'ici 2025 :

-une accélération de la croissance organique du chiffre d'affaires aux alentours de 25 % à horizon 2025, portée par une évolution de son mix d'activités, le déploiement de sa stratégie "Move to PaaS", son expansion internationale et le bénéfice de l'évolution du marché vers les clouds hybrides et multiples, ainsi que l'accent mis sur la souveraineté des données,

-une marge d'EBITDA ajusté alignée avec celle de l'exercice 2020, ceci en réinvestissant en partie les économies d'échelle obtenues notamment grâce à une meilleure absorption des coûts fixes sur la période,

-de la même manière, le maintien des capex de croissance exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires dans une fourchette de 30% à 34%, tandis que les capex récurrents devraient tirer parti des améliorations de la productivité et donc baisser en pourcentage du chiffre d'affaires vers une fourchette de 14% à 16%.

Prochain rendez-vous le 26 octobre avec la publication des résultats annuels 2022.