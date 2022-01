OVHcloud : publication saluée

(Boursier.com) — OVHcloud bondit de 4,2% à 25,5 euros à l'ouverture du marché parisien. La société nordiste a réalisé un très bon début d'exercice 2022 avec un chiffre d'affaires consolidé de 187 millions d'euros sur le premier trimestre, en hausse de 13,9% en données publiées et de 13,5% en données comparables.

L'accélération de l'activité reflète une bonne performance commerciale, avec une croissance tirée par la progression continue de l'ARPAC. Sur la base d'une dynamique commerciale maintenue, OVHcloud se dit bien positionné pour accélérer sa croissance sur l'exercice en cours et les suivants.

"Ces résultats sont le reflet de la signature de grands comptes, de notre capacité à fédérer et à étendre notre écosystème de partenaires internationaux, et du succès continu de notre expansion à l'international, en Europe mais aussi aux Etats-Unis et en Asie", a déclaré le directeur général du groupe Michel Paulin.

Au titre de l'exercice 2022, la firme anticipe une croissance du chiffre d'affaires dans la moitié supérieure de la fourchette cible de 10 à 15% initialement définie dans la documentation de l'IPO (la performance commerciale enregistrée par le Groupe ces derniers mois conforte cet objectif) ainsi qu'une marge d'EBITDA ajusté d'environ 40%, sur la base d'un niveau d'inflation similaire à celui de 2021. Les objectifs de moyen terme ont également été réitérés.