OVHcloud : publication bien accueillie

(Boursier.com) — OVHcloud fait partie des belles satisfactions du jour à Paris avec une action qui avance de près de 6% à 12,7 euros. Le premier fournisseur européen de services de cloud computing a dépassé son objectif de revenus en 2022 avec un chiffre d'affaires de 788 ME, en forte croissance de 18,8%. La marge d'EBITDA ajusté ressort à 39% sur la base d'un EBITDA ajusté de 308 millions d'euros, en croissance de 17,4% en données publiées. Le bas du compte de résultat est en revanche toujours négatif avec une perte nette annuelle de 29 ME contre 32 ME sur l'exercice précédent.

La trajectoire d'accélération est confirmée pour 2023 avec un objectif de croissance organique du chiffre d'affaires compris entre +14% à +16%, et une marge d'EBITDA en ligne avec 2022 grâce à des augmentations de prix progressives qui permettront de maintenir la rentabilité opérationnelle.