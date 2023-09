OVHcloud propose des GPU dernière génération pour aider les organisations à exécuter les charges de travail IA les plus exigeantes

(Boursier.com) — OVHcloud , le leader européen du cloud et membre du NVIDIA Partner Network, continue de développer son portefeuille de solutions IA avec l'ajout de nouvelles gammes de GPU NVIDIA participant à sa vision stratégique pour l'intelligence artificielle. Reconnaissant l'impact considérable que l'IA aura dans les années à venir, OVHcloud se fixe pour mission d'aider ses clients à développer leur business autour d'un écosystème de solutions IA innovantes, simples et abordables, basées sur des modèles transparents, éthiques et ouverts qui préservent la confidentialité des données.

Fort de plus d'une vingtaine d'années d'expertise en infrastructure, et s'appuyant sur un modèle industriel unique intégré verticalement, OVHcloud développe des infrastructures conçues pour l'IA et reposant sur de nouveaux GPU, les meilleurs de leur catégorie, allant jusqu'aux GPUs Tensor Core NVIDIA H100 et A100. Les clients pourront choisir parmi un éventail de solutions pour propulser leurs scénarii de machine learning, y compris les modèles de langage de grande taille (LLM).

Complétant les très compétitives et très appréciées NVIDIA V100 et NVIDIA V100S d'ancienne génération, le Groupe annonce de nouvelles offres basées sur les GPU suivants : NVIDIA H100, NVIDIA A100, NVIDIA L40S et NVIDIA L4 avec un déploiement effectif dans les semaines à venir.