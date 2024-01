(Boursier.com) — OVHcloud présente son plan stratégique 'Shaping the Future' et ses nouveaux objectifs financiers à horizon FY2026.

Un plan développé autour de 4 piliers stratégiques :

*Être la référence pour la souveraineté des données;

*Innover pour les prochaines révolutions technologiques;

*Croître de manière profitable et durable;

*Maximiser la génération de trésorerie.

Shaping the Future repose sur 3 axes de croissance intacts

*Produits : adresser un marché plus important, en développant notamment une gamme de produits PaaS toujours plus large, proposer des solutions d'Intelligence Artificielle qui respectent la confidentialité des données des clients et étendre les produits certifiés pour la souveraineté des données.

*Clients : continuer à étendre la base de clients d'OVHcloud, notamment en ciblant des verticales précises (Secteur Publique ou Santé), renforcer le canal de vente via les partenaires et animer l'acquisition de nouveaux clients avec des investissements marketing.

*Géographies : améliorer le taux d'occupation des datacenters déjà ouverts à travers le monde et déployer de nouveaux emplacements avec une intensité capitalistique réduite.

Nouveaux objectifs financiers, orientés vers la génération de trésorerie

Croissance organique annuelle moyenne pondérée (LFL CAGR) du chiffre d'affaires entre FY2024 et FY2026 comprise entre 11 et 13%;

Marge d'EBITDA ajusté FY2026 aux alentours de 39%;

Capex récurrents et Capex de croissance FY2026 compris respectivement entre 12 et 14% et 16 et 18% du chiffre d'affaires du Groupe;

Free Cash Flow positif en FY2026.

Confirmation des objectifs ESG à moyen-terme

Contribution au Net Zéro sur les Scopes 1 et 2 d'ici 2025;

Contribution au Net Zéro sur les Scopes 1, 2 et 3 d'ici 2030;

100% d'énergies bas carbone d'ici 2025;

Zéro déchet en décharge d'ici 2025.

OVHcloud confirme ses objectifs FY2024 et FY2025.

Octave Klaba, Fondateur et Président d'OVHcloud a commenté :

"Cette journée investisseurs présentera comment la vision et les ambitions d'OVHcloud s'articulent pour créer de la valeur pour nos actionnaires et l'ensemble de nos parties prenantes. Chez OVHcloud, nous pensons qu'il n'y a pas de numérique sans confiance. Dans un monde marqué par une augmentation des tensions et des menaces, nous innovons constamment pour faire du cloud un outil de libération des organisations, des entreprises et des individus. Les équipes OVHcloud rendent le cloud plus accessible, plus durable, plus simple et plus sûr. Les transformations à l'oeuvre dans le numérique sont gigantesques, par exemple liées à l'intelligence artificielle ou au quantique, et nous sommes particulièrement bien positionnés pour anticiper les besoins de nos clients. J'en suis fier et tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des collaborateurs d'OVHcloud pour leur engagement et leur détermination."

Michel Paulin, Directeur Général d'OVHcloud a déclaré :

"L'avenir d'OVHcloud s'annonce prometteur et notre plan pour les prochaines années est clair. Dans un contexte macroéconomique incertain, le modèle d'OVHcloud est particulièrement attractif, grâce à une demande croissante pour la souveraineté des données et un rapport performance-prix remarquable. Répondre et anticiper les besoins de nos clients est au coeur de notre dynamique d'innovation. Ainsi, notre base de clients est en expansion permanente, avec des clients convaincus par notre offre commerciale et notre offre produits. Face à ces opportunités, nous avons mis en place une nouvelle feuille de route qui met la génération de trésorerie au coeur de notre stratégie, et qui sur le long-terme, continuera à créer de la valeur dans l'intérêt de nos actionnaires."