OVHcloud poursuit son recul après les déceptions de la veille

(Boursier.com) — OVHcloud recule encore de 1,8% à 10,20 euros ce jeudi après son plongeon de 9% hier, toujours plombé par son avertissement sur résultats. Le spécialiste des services d'informatique dématérialisée a dévoilé un chiffre d'affaires de 439 ME sur le premier semestre 2023, en hausse de 15% (+12,8% en données comparables) avec un EBITDA ajusté de 156 ME, soit une marge de 35,4%... Le management table désormais sur une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 13% et 14% cette année, contre une prévision précédente de 14% à 16%. Cet objectif intègre la bonne performance du premier semestre et les évolutions récentes de la demande qui traduisent à court terme un décalage de certains projets de migration vers le cloud ou d'extension d'infrastructures existantes. Un plan de contrôle des coûts a été mis en place pour améliorer le taux de marge dès le second semestre 2023 et pour continuer à maîtriser les Capex.

Dans ce contexte, OVHcloud vise une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 36% sur l'exercice (contre proche de 39% précédemment) et des Capex récurrents et de croissance dans les bornes basses de leur objectif respectif de 16% à 20% et de 28% à 32% du chiffre d'affaires.

Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan a abaissé son objectif de cours de 19 à 14 euros. "OVH a affiché une performance résiliente au deuxième trimestre, mais le bénéfice global du premier semestre a manqué le consensus d'environ 4%", a indiqué de son côté Morgan Stanley qui est à 'sous-pondérer. Mais ce que retient aussi le marché est la réduction des perspectives pour l'année complète : "Compte tenu du ralentissement de la demande cloud signalé par plusieurs acteurs majeurs, il n'est pas si surprenant que cela ait affecté les attentes d'OVH", explique MS. Les prévisions de marge supérieure à 36% suggèrent une réduction d'environ 5 points des attentes du consensus, mais le nouvel objectif de croissance des revenus n'est pas très différent des attentes actuelles des analystes, souligne la banque...